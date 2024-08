Wie finde ich eine gute Zahnzusatzversicherung?

Am wichtigsten ist, dass eine Zahnzusatzversicherung für Zahnersatz aufkommt, denn dieser birgt für Sie das höchste Kostenrisiko. Wenn es um die Versorgung mit Implantaten, Brücken und Kronen geht, sollte der Tarif also mindestens 80 Prozent der Kosten übernehmen – und zwar am besten der Gesamtkosten, ohne dass die Kassenleistungen abgezogen werden. Inlays, also maßgefertigte Füllungen aus Kunststoff, Keramik, Gold oder Titan, gehören streng genommen nicht zum Zahnersatz, gehen jedoch richtig ins Geld. In einem guten Tarif werden auch Inlays übernommen.