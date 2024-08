Ob sich eine Krankenhauszusatzversicherung für Sie lohnt, hängt also davon ab, ob Ihnen die erbrachten Leistungen allesamt wichtig sind und ob der Tarif wirklich alle Kosten deckt. Ist Ihnen zum Beispiel bloß wichtig, nicht in einem Mehrbettzimmer untergebracht zu werden, kommen Sie in der Regel günstiger weg, wenn Sie die Kosten dafür einfach selbst tragen, statt gleich eine komplette Zusatzversicherung abzuschließen.