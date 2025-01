Provokanter Auftritt Luisa Neubauer zeigt viel Haut – das steckt dahinter

Von t-online , cc Aktualisiert am 20.01.2025 - 02:10 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Luisa Neubauer trug ein Kleid mit einer eindringlichen Botschaft beim Berliner Presseball 2025. (Quelle: Dominik Butzmann)

News folgen Artikel teilen

Klimaschutz? Scheint niemanden mehr so richtig zu interessieren. Mit dieser These sorgt Luisa Neubauer für Aufsehen. Das unterstreicht sie mit einem provokanten Auftritt.

Luisa Neubauer ist für ihre eindringlichen Beiträge zum Thema Klimaschutz bekannt. Meistens nutzt die 27-Jährige dafür die sozialen Medien und Auftritte in Talkshows oder Zeitungsinterviews. Nun warb die Umweltschutzaktivistin auf ungewöhnliche Weise für ihr Anliegen, als sie am Wochenende beim Berliner Presseball mit einem provokanten Kleid in die Öffentlichkeit trat.

Zu der Veranstaltung im Berliner Titanic Chaussee Hotel erschien Neubauer in einem schwarzen Kleid mit tiefem Dekolleté, darauf zu sehen war eine unmissverständliche Botschaft. "HOT, HOTTER, DEAD", stand in weißen Lettern auf dem Kleid. Übersetzt also: "Heiß, heißer, tot". Mit dem gewagten Outfit zog Neubauer die Blicke auf sich. So viel nackte Haut wie an diesem Abend stellt sie normalerweise nicht zur Schau.

Sie wolle, dass nicht länger weggeschaut wird, schrieb sie bei Instagram. Und zwar in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Dafür machte sie sich selbst zum Hingucker. Es stehe derzeit schlecht, um die Bemühungen zur Eindämmung der Klimakrise, so die Aktivistin. "1,6 Grad heißer auf der Welt, das ist Bilanz aus dem Jahr 2024. Das alles ist kein 'Klima-Problem', es ist eine Menschheitskrise", warnte Neubauer.

Neubauer: Auftritt war bewusst kalkuliert

Empfohlener externer Inhalt Instagram Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Instagram-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Angesichts zunehmend dramatischer Ereignisse wie den verheerenden Bränden in Los Angeles, extremer Hitzewellen in Europa oder der Überschwemmungen in Spanien schrumpften die Chancen, noch etwas für die Rettung der Menschheit zu tun. "Ich schlage vor, wir machen die Augen auf. Und handeln, als würde es um alles gehen. Denn das tut es", schreibt Neubauer in dem Beitrag zu ihrem Presseball-Auftritt.

Ihr provokantes Outfit war bewusst kalkuliert, wie sie ebenfalls bei Instagram schrieb. Sie habe dafür mit einer Designerin und einer Stylistin zusammengearbeitet, die Inspiration dafür seien unter anderem Werke der Designerin Vivienne Westwood und der Bildhauerin Louise Bourgeois gewesen. Beide Künstlerinnen verstanden ihr Schaffen politisch und setzten sich unter anderem kritisch mit dem Patriarchat, mit Menschenrechten und Umweltschutz auseinander.