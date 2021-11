Mögliche Gesundheitsgefahr

Schimmel im Holzpuzzle: Vedes ruft Spielzeug zurück

15.11.2021, 17:28 Uhr | dpa, cch, t-online

Ein Spielzeughersteller aus Nürnberg ruft ein Puzzle zurück. Der Grund: Auf diesem kann sich Schimmel bilden. Was betroffene Kunden tun können.

Wegen Schimmelbefalls ruft der Nürnberger Spielwarenhändler Vedes eine Charge eines Holzpuzzles zurück. Bei einer Qualitätskontrolle sei an dem Produkt "SpielMaus Holz Einlegepuzzle" mit der Chargennummer 152106/05/2021 punktuell Schimmel festgestellt worden, teilt das Unternehmen mit. Deswegen sei der Artikel als "nicht sicher" einzustufen.

Derzeit gebe es keinerlei Meldungen über Vorfälle, die durch das Produkt hervorgerufen wurden. Um kein Risiko einzugehen, rufe man das Spiel aber vorsorglich zurück. Artikel mit einer anderen Chargennummer seien von dem Rückruf nicht betroffen.

Spielzeug-Rückruf: Dieses Puzzle ist betroffen

Holzpuzzle: Dieses Einlegepuzzle von SpielMaus Holz wird derzeit zurückgerufen. (Quelle: Vedes)

Produkt: "Einlegepuzzle 7- bzw. 10-teilig von SpielMaus Holz"

"Einlegepuzzle 7- bzw. 10-teilig von SpielMaus Holz" Vedes Sort.-Nr.: 604 08 289

604 08 289 EAN: 4018501046096

4018501046096 Chargennummer: 152106/05/2021

152106/05/2021 Preis: 7,99 Euro

Die betroffene Charge umfasst der Mitteilung zufolge 3.000 Exemplare des Einlegepuzzles aus Holz. Sie sind zwischen dem 18. Oktober und 12. November in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie vereinzelt in Italien, Belgien und den Niederlanden verkauft worden.

Kaufpreis wird erstattet

Kunden, die das Spielzeug erworben haben, können es in dem Geschäft zurückgeben, in dem sie es gekauft haben. Der Kaufpreis wird dann erstattet.

Wer kein Geschäft in der Nähe hat, kann das Puzzle im Einzelfall direkt an das Unternehmen senden. Zur Abwicklung des Umtausches können Kunden einen vorfrankierten und voradressierten DHL-Paketaufkleber per E-Mail unter reklamationen@vedes.com bestellen. Das Unternehmen bittet darum, hierfür Adresse und Telefonnummer in der E-Mail anzugeben.