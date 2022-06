Bisher hatten sich Klimaforscher auf den Effekt konzentriert, der durch den Wegfall des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) entstehen w├╝rde. Weil CO2 nur sehr langsam in der Atmosph├Ąre abgebaut wird, w├╝rde die CO2-Konzentration ├╝ber lange Zeit hoch bleiben und die Temperatur sich kaum ├Ąndern. Methan hingegen wird in 10 bis 20 Jahren abgebaut und auch andere Treibhausgase sind nicht so langlebig wie CO2. Das Stoppen der Emissionen dieser Substanzen h├Ątte also eine allm├Ąhliche Senkung der weltweiten Durchschnittstemperatur zur Folge.