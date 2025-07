Vater und Kind versinken in berühmtem See

Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine: Putin schickt auch Truppen aus Laos in den Krieg

05.07.2025

Wladimir Putin (Archivbild): Er weitet die Sphären des Kriegs weiter aus. (Quelle: Sergey Bobylev/reuters)

Die Ukraine greift einen russischen Flugplatz an. Putin setzt jetzt auch auf Truppen aus Laos. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Geheimdienst: Russland nutzt Truppen aus Laos als Minenräumer

Russlands Staatschef Wladimir Putin arbeitet daran, weitere Staaten in seinen Krieg in der Ukraine einzubinden. Nach Erkenntnissen des ukrainischen Geheimdienstes HUR setzt die russische Armee künftig rund fünfzig Spezialkräfte aus Laos in der Region Kursk zur Minenräumung ein. Das berichtet die Zeitung "Kyiv Post".

Das südostasiatische Laos hat sich offiziell in dem Krieg für neutral erklärt. Doch gibt es enge Kontakte zwischen Putin und Thongloun Sisoulith, dem Präsidenten von Laos. Er hatte Putin in Moskau besucht und war im Vorjahr auch am Rande des BRICS-Treffen mit ihm zusammengekommen.

Putin greift bereits auf rund 11.000 Truppen aus Nordkorea zurück. Fachleute gehen davon aus, dass er mit der Einbeziehung ausländischer Truppen versucht, die strategische Sphäre des Kriegs auf den asiatisch-pazifischen Raum auszuweiten.

Ukraine greift Lager für Gleitbomben auf Militärflugplatz im Südwesten Russlands an

Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge den russischen Militärflugplatz Borisoglebsk in der Region Woronesch angegriffen. Dabei seien ein Lager für Gleitbomben und ein Schulungsflugzeug getroffen worden, teilte das ukrainische Militär in den sozialen Medien mit. Wahrscheinlich seien auch weitere Flugzeuge getroffen worden. "Dieser Flugplatz ist der Heimatstützpunkt feindlicher Su-34-, Su-35S- und Su-30SM-Flugzeuge." Woronesch befindet sich im Südwesten Russlands und grenzt an die Ukraine. Eine Stellungnahme aus Russland liegt zunächst nicht vor.

Trump deutet Bereitschaft zu neuen Russland-Sanktionen an

US-Präsident Donald Trump hat sich "sehr unglücklich" über sein jüngstes Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin gezeigt und seine Bereitschaft zur Verschärfung der Sanktionen gegen Russland angedeutet. Putin wolle aufs Ganze gehen, "einfach weiter Menschen töten, das ist nicht gut", sagte Trump am Freitag im Gespräch mit Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One.

"Ich sage Ihnen, ich war sehr unglücklich mit meinem Telefonat mit Präsident Putin", sagte der US-Präsident. Er betonte zugleich: "Wir sprechen viel über Sanktionen". Mit Blick auf Putin fügte Trump hinzu: "Er versteht, dass sie (die Sanktionen) kommen könnten."

Trump: Ukraine braucht Patriot-Raketen zur Verteidigung

Die Ukraine wird nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump weitere Patriot-Flugabwehrraketen benötigen. "Sie werden sie zur Verteidigung brauchen", sagte Trump nach seinem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. "Sie werden etwas brauchen, denn sie werden ziemlich hart getroffen." Trump lobte die Wirksamkeit der Patriot-Raketen und nannte sie "einfach unglaublich". Eine mit den Inhalten des Gesprächs vertraute Person sagt der Nachrichtenagentur Reuters, die Lieferungen von Patriot-Raketen könnten nach dem "sehr guten" Gespräch zwischen den Präsidenten wieder aufgenommen werden.

Russland attackiert Ukraine erneut mit Kampfdrohnen

Russland hat erneut mit Dutzenden Kampfdrohnen Ziele in der Ukraine angegriffen. Im südukrainischen Gebiet Cherson wurden nach Angaben von Gouverneur Olexander Prokudin auch Wohngebiete beschossen und mehrere Gebäude beschädigt. Dabei seien elf Menschen verletzt worden, schrieb Prokudin auf dem Nachrichtendienst Telegram. Zudem seien eine Gaspipeline, eine Tankstelle, eine Autowerkstatt und private Fahrzeuge zu Schaden gekommen.

In der ostukrainischen Stadt Tschuhujiw wurden bei einem Drohnenangriff mindestens drei Menschen verletzt, darunter ein zwölfjähriger Junge, wie Militärgouverneur Oleh Synjehubow bei Telegram mitteilte. In der Stadt Kupjansk seien zudem zwei Menschen verletzt worden.