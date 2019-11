EuGH-Gutachten

Trotz Umwelt-Verstößen: Keine Zwangshaft für Markus Söder

14.11.2019, 11:29 Uhr

Bayerns Ministerpräsident: Weil er gegen EU-Umweltrecht verstoßen hat, wollte die Deutsche Umwelthilfe ihn in Zwangshaft sehen. Das geht so nicht, heißt es nun in einem EuGH-Gutachten. (Quelle: dpa)