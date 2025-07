So heiß wird es zum Start der EM

Polen reagiert auf die deutschen Grenzkontrollen mit eigenen Maßnahmen. Das Land ist längst nicht mehr allein damit.

Überraschend konnte der Schritt von Donald Tusk nicht mehr sein. "Ich habe die deutsche Seite bereits im März vorgewarnt und mehrfach mit dem neuen Kanzler darüber gesprochen", sagte der polnische Ministerpräsident am Montag nach einer Kabinettsitzung in Warschau. Als Reaktion auf die deutschen Grenzkontrollen wird Polen ab dem kommenden Montag auch an seiner Grenze zu Deutschland Kontrollen einführen. Gleiches gilt für die Grenze zwischen Polen und Litauen.

Polen ist der erste Staat, der explizit mit Gegenmaßnahmen auf die deutschen Kontrollen reagiert hat. Allerdings sind Grenzkontrollen in den deutschen Nachbarstaaten keine Seltenheit mehr. Denn grundsätzlich ist es EU-Staaten möglich, trotz des Schengen-Abkommens die Grenzen zu kontrollieren.

Dafür muss ein Staat erklären, dass die "öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit" innerhalb eines Landes gefährdet sei. Die Kontrollen können nicht dauerhaft verhängt werden, auch in Deutschland sind sie aktuell bis zum 15. September befristet. Die EU-Kommission kann allerdings auch kein Veto gegen die Kontrollen einlegen.

Doch wie genau haben die deutschen Nachbarländer abgesehen von Polen bislang auf die Ankündigungen aus Deutschland reagiert und wo gibt es bereits Grenzkontrollen? t-online gibt einen Überblick:

Frankreich: Am 1. Mai hat das größte deutsche Nachbarland eigene Grenzkontrollen eingeführt. Die französische Regierung begründete die Maßnahme unter anderem mit dschihadistischen Bedrohungen und der gewachsenen Zahl von antisemitischen Angriffen.

Ferner begründete Frankreich die Kontrollen mit der Bekämpfung illegaler Migration, vor allem im Norden des Landes sowie an der Seegrenze nach Großbritannien. Allerdings gelten die Kontrollen sowohl für die Land-, Luft- und Seegrenzen aller Nachbarländer, also auch für die mit Deutschland. Die Kontrollen sind befristet bis zum 31. Oktober.

Mit Kritik an den deutschen Kontrollen hat sich die französische Regierung bislang zurückgehalten. Allerdings hatten sich die Bürgermeister der Grenzstädte Straßburg und Kehl in einem Brief über die Kontrollen bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beschwert. Bislang soll es darauf laut einem Bericht des SWR allerdings keine Antwort aus Berlin gegeben haben.

Niederlande: Bis zum 8. Dezember gelten in dem Land stichprobenartige Kontrollen an den Land- und Luftgrenzen zu Belgien und Deutschland. Die Niederlande hatten die Maßnahme mit der Bekämpfung illegaler Migration begründet.

Auf die verschärften Kontrollen in Deutschland hat die niederländische Regierung bislang nicht explizit reagiert. Das liegt aber auch daran, dass die Regierung jüngst durch den Rückzug der rechtspopulistischen Partei PVV von Geert Wilders zerbrochen war. Infolgedessen kam es Anfang Juni zu eigenmächtigen Fahrzeugkontrollen durch niederländische Privatpersonen an der deutschen Grenze. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wilders sprach im Anschluss von einer "fantastischen Initiative", die auf die gesamte Grenze ausgeweitet werden sollte. Der kommissarische Migrationsminister David van Weel rief dagegen die Bevölkerung dazu auf, das Recht nicht in die eigene Hand zu nehmen.