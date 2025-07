Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will im EU-Parlament beim anstehenden Misstrauensvotum gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihre Kommissionskollegen stimmen. In dem von einem rechten rumänischen Abgeordneten initiierten Misstrauensantrag wird von der Leyen unter anderem Intransparenz und Missmanagement mit Blick auf die Corona-Politik vorgeworfen.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen muss sich am 10. Juli im Straßburger Europaparlament einem Misstrauensvotum stellen. Angestrengt haben es rechtsextreme Abgeordnete, unter anderem wegen ihres Vorgehens in der Corona-Pandemie. Das Votum gilt als angenommen, wenn die Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und gleichzeitig die Mehrheit der Mitglieder des Parlaments dafür stimmt. Das wären mindestens 361 der 751 Abgeordneten. Zuletzt sah sich 2014 ein EU-Chef einem Misstrauensvotum ausgesetzt. Der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker musste sich wegen Steuerdeals zu seiner Zeit als Premier in Luxemburg verantworten. Der Antrag scheiterte.

Von der Leyen war in der Corona-Pandemie nach SMS-Kontakten mit Pfizer-Chef Albert Bourla in die Kritik geraten. Sie weigerte sich, den Inhalt dieser Unterredung offenzulegen und war vom Europäischen Gerichtshof (EUGH) dafür gerügt worden. Die rumänische Rechtsaußen Gheorghe Piperea hatte deshalb für kommende Woche ein Misstrauensvotum im Parlament angestrengt.

Nun will der Enkel eines italienischen Partisanen in Straßburg mit Rechtsaußen stimmen. Es sei "erbärmlich", dass die Mehrheit des Europaparlaments nicht über die "Rechtsbrüche von Frau von der Leyen in der Pfizer-Affäre diskutieren wollte", so De Masi. Außerdem entmachte sie das Parlament bei "Aufrüstungszielen" und übergehe die "Völkerrechtsbrüche in Gaza und beim Angriff auf den Iran".