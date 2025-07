Welche Fahrzeuge will Polen kontrollieren?

Aktualisiert am 06.07.2025 - 09:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Polnische Polizistinnen stehen am deutsch-polnischen Grenzübergang (Archivbild): Ab montag beginnen die Kontrollen. (Quelle: Patrick Pleul/dpa/dpa-bilder)

Ab Montag will Polen Einreisende an der gemeinsamen Grenze mit Deutschland kontrollieren. Der Grenzschutz erklärt nun, welche Autos sich die Beamten ganz genau ansehen werden.

Polen will seine ab Montag geplanten Kontrollen an der Grenze zu Deutschland auf bestimmte Fahrzeuge konzentrieren. Die Kontrollen sollen stichprobenartig vor allem Busse, Kleinbusse und Pkw mit vielen Insassen betreffen, wie der Sprecher des Grenzschutzes, Konrad Szwed, der Nachrichtenagentur PAP sagte. "Auch Fahrzeuge mit getönten Scheiben werden im Fokus stehen."

Polen will ab dem 7. Juli als Reaktion auf deutsche Grenzkontrollen vorübergehend eigene Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze einführen. Auch an der Grenze zu Litauen soll kontrolliert werden.