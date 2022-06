Der Emissionshandel gilt als das Herzst├╝ck der EU-Klimapolitik. Das System sollte nun auf Geb├Ąude und Verkehr ausgeweitet werden. Bis vor kurzem wurde dies noch heftig diskutiert, weil bef├╝rchtet wird, dass Verbraucher dann noch mehr f├╝rs Heizen und Fahren zahlen m├╝ssten. In Deutschland und anderen EU-Staaten sind diese Bereiche bereits Teil des Emissionshandels.

Die Abstimmung ist eine von mehreren in Stra├čburg ├╝ber wichtige Teile des "Fit for 55"-Klimapakets der EU-Kommission. Es zielt darauf ab, klimasch├Ądliche Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden. Damit die Gesetze des Pakets in Kraft treten k├Ânnen, m├╝ssen sowohl das Parlament als auch die EU-L├Ąnder zustimmen.