Kein Haftbefehl gegen mutmaßliche IS-Anhänger aus Türkei

Abschiebungen aus der Türkei

Kein Haftbefehl gegen mutmaßliche IS-Anhänger

13.11.2019, 15:51 Uhr | dpa

"Für uns war das ein Schock": In Lohne in Niedersachsen begann der Weg einer IS-Rückkehrerin. Doch welche Spuren hat die Frau in ihrer Heimat hinterlassen? (Quelle: dpa)

Die Türkei hat mit der Abschiebung mutmaßlicher Unterstützer der Terrororganisation begonnen. Haftbefehle liegen gegen die Abgeschobenen in Deutschland bisher nicht vor.

Mehrere Islamisten, die die Türkei nach Deutschland abschieben will, werden nach ihrer Ankunft voraussichtlich auf freien Fuß kommen. Weder gegen Angehörige einer an diesem Donnerstag erwarteten siebenköpfigen Familie liegt ein Haftbefehl vor noch gegen zwei mutmaßliche Anhängerinnen der Terrororganisation IS, die am Freitag aus der Türkei ankommen sollten.



Diesen beiden Frauen könnte aber trotzdem Strafverfolgung drohen – etwa wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Zuvor hatte "Spiegel Online" darüber berichtet.

Die Türkei beginnt in dieser Woche mit der Abschiebung mutmaßlicher Anhänger des Islamischen Staats (IS). Es wäre das erste Mal, dass militante Islamisten auf diesem Weg nach Deutschland zurückkehren.







Die Familie wird nach Informationen der Bundesregierung dem salafistischen Milieu im niedersächsischen Hildesheim zugerechnet und stammt ursprünglich aus dem Irak. Die Eltern und die bereits erwachsenen Kinder sind dort geboren.