Beunruhigender Vorfall im Irak

Berichte: Deutsche Staatsbürgerin offenbar in Bagdad entführt

21.07.2020, 01:38 Uhr | AFP, aj, t-online.de

Ein Sicherheitspolizist in Bagdad: Im Irak kommt es immer öfter zu Entführungen ausländischer Einwohner. (Quelle: imago images/Zhang Miao/Symbolbild)

Sorge um eine deutsche Auswanderin in Bagdad: Hella Mewis soll aus einem Wagen heraus von Unbekannten aufgegriffen worden sein. Die gebürtige Ostberlinerin lebt schon seit vielen Jahren im Irak.

In Bagdad ist offenbar eine deutsche Staatsbürgerin entführt worden. Sie sei am Montag nach Verlassen ihres Büros im Zentrum der irakischen Hauptstadt von Unbekannten verschleppt worden, verlautete aus Sicherheitskreisen. Sie war demnach auf ihrem Fahrrad unterwegs, als sich ihr zwei Fahrzeuge näherten. Danach hätten Zeugen beobachtet, wie sie aus den Wagen heraus aufgegriffen worden sei. Polizisten hätten den Vorfall verfolgt, aber nicht eingegriffen.

Den Berichten zufolge soll es sich bei der Frau um die gebürtige Ostberlinerin Hella Mewis handeln. Sie lebt seit 2013 in der irakischen Hauptstadt und leitet dort ein Kunstprogramm unter dem Namen "Tarkib", was so viel wie "Zusammensetzung" oder "Kombination" bedeutet.



Mewis war demnach am Montag nicht mehr auf ihrem Handy erreichbar. Eine Korrespondentin der Nachrichtenagentur AFP berichtete auf Twitter, unter Berufung einer Freundin, dass sich Mewis nach der Ermordung des irakischen Historikers Hisham al-Hashimi Sorgen gemacht habe. "Ich habe letzte Woche mit ihr gesprochen und sie war an den Demonstrationen beteiligt und sehr nervös nach dem Attentat", wird die Quelle zitiert.

Wir hoffen und bangen. Hella lebt seit mehr als sieben Jahren in Baghdad. Ihr Zentrum "Beit Tarkib" ist einer der wenigen wirklich freien und unabhängigen Räume für Kunst und freies Schaffen in der irakischen Hauptstadt. https://t.co/Q8CHx4ZaJ4 — Tobias Schneider (@tobiaschneider) July 20, 2020

Laut einem Bericht der "Frankfurter Rundschau" von 2018 organisierte die Tarkib-Gruppe Musikveranstaltungen, Festivals und Ausstellungen – und wurde immer mehr zum Anziehungspunkt für junge Menschen in Bagdad, die sich nach Kultur sehnten. Spekuliert wurde zudem in den sozialen Netzwerken, es könnten schiitische iranische Milizen hinter einer möglichen Entführung stecken.

Die deutsche Botschaft wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht zu dem Fall äußern. Die Fälle von Entführungen ausländischer Staatsbürger im Irak haben in diesem Jahr deutlich zugenommen.