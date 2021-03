Italiens Ex-Regierungschef

Silvio Berlusconi erneut im Krankenhaus

24.03.2021, 13:44 Uhr | AFP

Silvio Berlusconi hat in Italien noch immer viele Anhänger und politischen Einfluss. (Quelle: Samantha Zucchi)

Silvio Berluconi kämpft seit längerem mit gesundheitlichen Problemen, zugleich läuft ein Gerichtsverfahren gegen ihn. Sein Anwalt ließ den 84-Jährigen nun entschuldigen.

Italiens früherer Regierungschef Silvio Berlusconi ist erneut ins Krankenhaus gebracht worden. "Aus gesundheitlichen Gründen" werde der 84-Jährige seit Montag in einer Klinik behandelt, sagte sein Anwalt Federico Cecconi bei einer Gerichtsanhörung in Mailand. Dort läuft ein Verfahren gegen Berlusconi und weitere Angeklagte wegen Zeugenbeeinflussung und Falschaussage. Ein Sprecher von Berlusconis Partei Forza Italia sprach von seit längerem geplanten Untersuchungen.

Berlusconi hatte in den vergangenen Jahren mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Im September war er wegen einer Infektion mit dem Coronavirus elf Tage im Krankenhaus. Im Januar wurde er mit Herzproblemen in einer Klinik in Monaco behandelt. Zuletzt war er im Februar nach einem Sturz noch einmal im Krankenhaus.

Trotz zahlreicher Affären und Skandale ist Berlusconi bei vielen Italienern nach wie vor beliebt. Ungeachtet seines hohen Alters verfügt der zu den reichsten Männern des Landes gehörende Unternehmer noch immer über großen politischen Einfluss.