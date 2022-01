Regierungschef unter Druck

Johnson will trotz Party-Skandalen nicht zurücktreten

26.01.2022, 13:52 Uhr | dpa

Premierminister Boris Johnson auf dem Weg ins Parlament: Trotz diverser Vorwürfe wegen Corona-Verstößen will er im Amt bleiben. (Quelle: Peter Nicholls/Reuters)

Stürzt Boris Johnson? Während ein brisanter Untersuchungsbericht erwartet wird, wird der britische Premierminister im Parlament zum Rücktritt aufgefordert. Sein Nein könnte jedoch nicht von langer Dauer sein.



Der britische Premierminister Boris Johnson will wegen der Affäre über Lockdown-Partys in seinem Amtssitz nicht zurücktreten. Das sagte der konservative Regierungschef am Mittwoch während der Fragestunde im Parlament nach einer entsprechenden Aufforderung von Oppositionschef Keir Starmer von der Labour-Partei. Er könne sich zu der Angelegenheit wegen der laufenden Ermittlungen nicht äußern, sagte Johnson.

Der Premier steht wegen angeblicher Lockdown-Partys im Amtssitz 10 Downing Street massiv unter Druck, bei denen gegen staatliche Corona-Kontaktbeschränkungen verstoßen worden sein soll. Mit Spannung wurde dazu ein interner Bericht der Spitzenbeamtin Sue Gray erwartet. Am Dienstag hatte auch die Polizei in London angekündigt, zu den mutmaßlichen Lockdown-Verstößen zu ermitteln.

Sollte der interne Bericht den Schluss nahelegen, dass im Amtssitz Corona-Regeln gebrochen wurden, gilt ein Misstrauensvotum der konservativen Fraktion in den Premier als wahrscheinlich. Unklar war jedoch zunächst, ob der Bericht vollständig veröffentlicht wird und wann genau das geschehen soll.