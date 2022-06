Warschau (dpa) - Der Chef von Polens nationalkonservativer Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, will sich demn├Ąchst aus seinem Amt des Vize-Ministerpr├Ąsidenten zur├╝ckziehen. Dies habe Kaczynski angek├╝ndigt, sagte Regierungssprecher Michal Dworczyk am Montag dem Sender Radio Zet.

Ein genaues Datum sei ihm aber nicht bekannt. "Alles deutet darauf hin, dass dieser Moment n├Ąher r├╝ckt." Auf dem Parteikonvent am Wochenende habe Kaczynski gesagt, er wolle sich auf innenpolitische Angelegenheiten konzentrieren und als Parteivorsitzender die Wahlkampfoffensive f├╝hren, so Dworczyk weiter. Die n├Ąchste Parlamentswahl steht in Polen im Herbst 2023 an.