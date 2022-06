Ein regionaler Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida hat Medienberichten zufolge wegen beleidigenden ├äu├čerungen ├╝ber den Propheten Mohammed mit mehreren Selbstmordanschl├Ągen in Indien gedroht. Al-Kaida habe in einem Brief erkl├Ąrt, dass sie sich f├╝r die ├äu├čerungen r├Ąchen w├╝rden, berichteten indische Medien am Mittwoch.