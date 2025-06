Kriegsgefangene ukrainische Soldaten kehren aus Russland zurück in ihre Heimat. (Archivbild) (Quelle: Uncredited/dpa)

Wladislaw Zadorin war jahrelang in russischer Kriegsgefangenschaft. Er erlebte Folter, Misshandlungen und Hunger, wie er jetzt in einem Interview berichtet.

Der entlassene Kriegsgefangene berichtete über unmenschliche Zustände: Zadorin wog ursprünglich 120 Kilo und verlor in der Gefangenschaft die Hälfte seines Gewichts. Er und Mitgefangene hätten "drei Scheiben Schwarzbrot pro Tag, vermischt mit Sägemehl oder Sand" bekommen, sagte Zadorin. Das Schlimmste sei der Hunger gewesen, sagte Zadorin. "Wir aßen Mäuse, Toilettenpapier , Waschmittel , Schnecken, Würmer – alles, was wir essen konnten."

"Vergewaltigungen und Kastrationen"

Im April 2022 versenkten die ukrainische Marine das russische Kriegsschiff "Moskwa". Danach seien die ukrainischen Gefangenen durch russische Soldaten so geprügelt worden, dass sie wie "Kissen" durch die Flure geflogen seien. Eine weitere Methode: Schläge in den Bauchraum. Zadorin berichtete: "Wenn sie uns mit einem Gummistock schlugen, kamen sie zu uns und stellten Fragen: 'Magst du Foie gras? Hast du schon mal Foie gras gegessen?' Und wenn man das bejahte, schlugen sie einem in die Leber."