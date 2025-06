Russland schickt jetzt Uralt-Panzer in die Ukraine

Laut ukrainischem Geheimdienst setzt Russland auf jahrzehntealte Panzer. Offenbar mangelt es an moderner Ausrüstung.

Das russische Militär greift einem Bericht des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR zufolge auf eigentlich ausgemusterte T-62-Panzer zurück. Diese stammten aus sowjetischer Produktion der 1960er-Jahre und würden derzeit in einem Werk in der Region Wladiwostok kampfbereit gemacht, teilte der Geheimdienst am Freitag über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.