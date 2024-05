Auf einer Seite in dem Magazin ist ein Kämpfer in Tarnuniform und mit Maschinengewehr in einem leeren Fußballstadion zu sehen. Die Überschrift fragt "Where do you want?" (deutsch: "Wo willst du?"). Darunter sind die Städtenamen von Berlin, Dortmund und München aufgelistet. Darunter folgt die Aufforderung "Then score the last goal" (deutsch: "Dann schieße das letzte Tor").