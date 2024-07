Mutmaßliche Terror-Opfer Ermittler öffnen 42 Meter tiefes Massengrab Von afp Aktualisiert am 15.07.2024 - 03:17 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein IS-Kämpfer mit einer IS-Flagge: Beobachter warnen davor, dass die Dschihadisten wieder einen Aufschwung erleben. (Quelle: Amaq News Agency/AP/dpa./dpa) Kopiert News folgen

Im Nordirak haben die Behörden die sterblichen Überreste von 139 Menschen geborgen. Sie wurden vermutlich von der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) getötet.

Im Irak haben die Behörden aus einer Grube die sterblichen Überreste von 139 Menschen geborgen, die vermutlich von der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) getötet wurden. "Wir haben die Überreste von 139 Personen sowie menschliche Körperteile entfernt", sagte der Leiter der für Massengräber zuständigen staatlichen Stiftung der Märtyrer, Dia Karim, am Sonntag nach der Bergung in Tal Afar etwa 70 Kilometer westlich der Stadt Mossul im Nordirak.

Die Opfer, Frauen sowie Männer, stammten laut Zeugenaussagen aus der Zeit der Herrschaft des IS oder des Terrornetzwerks Al-Kaida in dem Gebiet, erläuterte Karim. Der Kleidung nach zu urteilen könnte es sich um Jesiden, Turkmenen und Angehörige der Sicherheitskräfte aus Mossul, der De-facto-Hauptstadt des früheren selbsternannten "Kalifats" des IS handeln.

Auf dem Höhepunkt ihrer Macht kontrollierte die Gruppe weite Teile Syriens und des Irak. Ihre Kämpfer verbreiteten mit Folter und Enthauptungen Angst und Schrecken und hinterließen zahlreiche Massengräber.

Es werden noch 12.000 weitere Leichen vermutet

Ahmed al-Assadi von der Stiftung der Märtyrer erklärte, die Opfer seien "nicht begraben, sondern in das Loch geworfen worden", dessen Tiefe bis zu 42 Meter beträgt. "Einige der Opfer wurden erschossen, anderen wurde die Kehle durchgeschnitten", mehrere seien in Leichensäcken gewesen, erklärte er weiter. Einige der Toten trugen demnach orangefarbene Overalls, wie sie von Gefangenen des IS getragen wurden. Die Leichen wurde zur Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht.