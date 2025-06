Noch sind knapp zweieinhalb Monate Zeit, doch die Vorbereitungen für die russisch-belarussische Militärübung "Sapad" laufen offenbar bereits. Seit Anfang Juni haben sich in mindestens acht Fällen Transportflugzeuge der russischen Luftwaffe auf den Weg zum Militärflugplatz Machulischchy im Zentrum von Belarus gemacht, wie die auf Luftfahrt spezialisierte Analysegruppe "Avivector" notiert hat. Die Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass die Flüge in Verbindung mit dem "Sapad"-Manöver stehen.

Die Übung, die im September stattfinden soll, wird voraussichtlich auch Thema des Nato-Gipfels sein, der am Dienstag beginnt. Schon jetzt bereiten die Partnerstaaten Polen und Litauen eine Reaktion auf "Sapad 2025" vor: Im selben Zeitraum soll in Polen die Übung "Tarassis 25" mit Nato-Soldaten der Expeditionstruppe Joint Expeditionary Force (JEF) stattfinden. Litauische Truppen üben gleichzeitig während des Manövers "Thunder Strike" die nationale Verteidigung.

Zuletzt hatte es mehrfach Warnungen über russische Militäraktivitäten entlang der Nato-Ostflanke gegeben. So baut Russland langfristig seine Präsenz an der finnischen Grenze aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt außerdem vor Plänen für einen Angriff an der rumänischen Grenze. Auch in der sogenannten Suwałki-Lücke wächst das Unbehagen. Was also kommt im Herbst auf die Nato zu? Wagt Kremlchef Wladimir Putin unter dem Deckmantel von "Sapad" einen neuen Angriff, dieses Mal auf einen Nato-Staat, um das Militärbündnis zu testen?