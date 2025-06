US-Angriffe im Iran Satellitenbilder zeigen Zerstörung an Atomanlagen

Aktualisiert am 23.06.2025

Atomanlage Isfahan: Die USA haben den Ort mit Marschflugkörpern beschossen. (Quelle: Maxar Technologies/reuters)

Die Atomenergiebehörde bestätigt Schäden bei Nuklearanlagen im Iran. Neue Satellitenbilder zeigen einen Teil der Zerstörung.

Das Unternehmen Maxar hat nach dem Angriff der USA auf den Iran neue Satellitenbilder der Atomanlagen in Isfahan und Fordo veröffentlicht. Auf den Bildern von Isfahan sind dunkle Flächen und zerstörte Strukturen zu sehen. Die Bilder von Fordo zeigen mutmaßliche Einschlaglöcher.

Die USA hatten sich in der Nacht zum Sonntag in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingeschaltet. US-Tarnkappenbomber warfen nach Militärangaben bei dem Einsatz mit dem Codenamen "Mitternachtshammer" 14 bunkerbrechende Bomben des Typs GBU-57 ab. Ziele seien die stark gesicherte Uran-Anreicherungsanlage Fordo und die Atomanlage in Natans gewesen, sagte Generalstabschef Dan Caine auf einer Pressekonferenz. Zudem seien Atomanlagen in Isfahan von einem U-Boot aus mit Marschflugkörpern beschossen worden.

Wie groß die erzielten Schäden an den Atomanlagen seien, werde geprüft, betonte Caine. Der oberste Militär der USA widersprach damit indirekt US-Präsident Donald Trump, der kurz nach den Angriffen von einer völligen Zerstörung gesprochen hatte. Zur Explosion in Fordo dürfte es nach Caines Angaben tief in der Erde gekommen sein, weswegen oberirdisch auch kein Krater auf den Satellitenbildern zu sehen sei. Die iranische staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete, dass ein Bereich um die tief unter einem Gebirge gelegene Anlage Fordo sei beschädigt worden sei.

Atombehördenchef: Niemand kann Schäden in Fordo beurteilen

Der Chef der IAEA, Rafael Grossi, beschrieb dem UN-Sicherheitsrat kurz danach den ihm bekannten Zustand der drei attackierten Anlagen. An der gut befestigten unterirdischen Uran-Anreicherungslage Fordo seien Krater zu sehen, sagte Grossi bei der Dringlichkeitssitzung des Gremiums in New York. "Zu diesem Zeitpunkt ist niemand – auch nicht die IAEA – in der Lage, unterirdische Schäden an Fordo zu bewerten."

In Isfahan seien anscheinend Tunneleingänge, die zur Lagerung von angereichertem Material benutzt worden seien, getroffen worden, teilte Grossi mit. Anfang Juni hatte es geheißen, ein Großteil des am höchsten angereicherten Urans des Iran sei unterirdisch in Isfahan gelagert.

In Natans sei eine Kraftstoffanreicherungsanlage getroffen worden. Der Iran habe die IAEA darüber informiert, dass es außerhalb der drei Anlagen keinerlei Strahlungsanstieg gegeben habe.

Grossi rief den Iran dazu auf, Inspektoren seiner Agentur zu den Anlagen zu lassen. Er appellierte an alle Beteiligten, zur Diplomatie zurückzukehren. "Wir haben ein Zeitfenster für die Möglichkeit zur Rückkehr zu Dialog und Diplomatie. Wenn dieses Fenster schließt, werden Gewalt und Zerstörung undenkbare Höhen erreichen, und das globale Nichtverbreitungsregime, wie wir es kennen, könnte bröckeln und zusammenbrechen."