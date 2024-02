Die Lobbygruppe "Save America", mit der Donald Trump eigentlich seinen Wahlkampf finanziert, hat mehrere Millionen Dollar an Spendengeldern genutzt, um die Anwaltskosten von Trumps Kindern zu bezahlen. Das schreibt das Nachrichtenportal "Business Insider". "Save America" habe insgesamt 2,3 Millionen Dollar (2,1 Millionen Euro) an zwei Anwaltskanzleien gezahlt, die Trumps älteste Tochter Ivanka vor Gericht vertreten. Weitere 5,3 Millionen (4,9 Millionen Euro) seien der Kanzlei Robert & Robert zugutekommen, die neben Ivanka auch Trumps Söhne Eric und Donald Jr. sowie die "Trump Organization" vertreten, ein Mischkonzern, der vor allem die Immobilien der Trumps verwaltet.

Vorwurf des Betrugs

Dass seine Lobbygruppe "Save America" Gelder so verwenden kann, liegt an einer Änderung ihrer Statuten, die die Gruppe letztes Jahr vorgenommen hat, wie Sie hier nachlesen können. Diese Regelung ist aber umstritten. Kritik darin übt laut Business Insider etwa Robert Maguire, Forschungsdirektor von "Citizens for Responsibility and Ethics", einer Nichtregierungsorganisation, die Korruption bekämpft und der demokratischen Partei nahesteht.