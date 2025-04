In der umkämpften Region Luhansk machen ukrainische Truppen offenbar Fortschritte bei der Verteidigung, auch dank eines neuen Generals. Bei Attacken gegen russische Stellungen sollen in großer Zahl Artilleriewaffen zerstört worden sein, heißt es von ukrainischer Seite. Damit könnten russische Pläne einer neuen Offensive zumindest verzögert werden.

"Seit Drapatyi das Kommando übernommen hat, haben die ukrainischen Streitkräfte sowohl ihre Verteidigungskoordination als auch ihre Widerstandsfähigkeit auf dem Schlachtfeld verbessert, was zu einem erheblichen Anstieg der russischen Verluste und der operativen Kosten geführt hat", berichtet Euromaidan. Drapatyis Truppen hätten alleine im ersten Monat ihres Einsatzes doppelt so viel Gelände zurückerobert wie zuvor. Seit März würden 36 Attacken pro Quadratkilometer durchgeführt.

Mehr Autonomie für Drapatyis Truppe

Viele militärische Erfolge seien der 3. Angriffsbrigade zu verdanken, die Teil des von Drapatyi befehligten Chortysja-Verband ist, der für die Frontabschnitte zuständig ist. Der General orientiere sich an Taktiken der Nato, die aber an die Bedingungen des Kriegsverlaufs in der Ukraine angepasst sind, so Euromaidan. Drapatyi hätte größere Autonomie und auch mehr Unterstützung beim Bau von Verteidigungsanlagen. So könnten seine Einheiten selbst entscheiden, wo diese am besten errichtet werden.