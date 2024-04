Mit hohen Erwartungen war Donald Trumps Medienunternehmen an die Börse gegangen. Nun verliert es rasant an Wert. Dadurch schrumpft auch Trumps Vermögen.

Die Aktie des Medien-Start-ups hat einen neuen Tiefstand seit dem Börsengang Ende des vergangenen Monats erreicht. Sie verlor allein am Freitag weitere 5,56 Dollar beziehungsweise zwölf Prozent und ist nun noch 40,59 Dollar wert. Insgesamt ist die Aktie in dieser Woche bereits um 32 Prozent abgestürzt. Das Unternehmen, das Trumps Kurznachrichtendienst Truth Social betreibt, hat in diesem Zeitraum rund vier Milliarden US-Dollar an Wert verloren. Dabei hatten die Aktien am 26. März noch einen Höchststand von bis zu 79,38 Dollar erreicht.