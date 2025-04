Thomalla erinnert an verstorbenen Ex

Lars Klingbeils Aufstieg ist laut Franz Müntefering verdient, sagte er bei "Maischberger". Dennoch bekennt er sich zum Zweifel – nicht nur bei Friedrich Merz.

Der ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende Franz Müntefering offenbarte im Gespräch in der Sendung "Maischberger", dass er Anfang des Jahres aus der katholischen Kirche ausgetreten ist. "Der Glaube ist nicht mehr da", sagte der Sozialdemokrat. "Irgendwann wird die Stunde kommen, wo die Nachspielzeit zu Ende ist. Da musst Du auf jeden Fall ehrlich bleiben", sagte Müntefering. Die Menschen müssten wissen, "was Du für einer warst und dazu gehört, dass ich denen sage, das mit den Kirchen, das funktioniert so nicht."

Gäste

Franz Müntefering (SPD), ehemaliger Vizekanzler und Parteichef

Rüdiger von Fritsch, Ex-Botschafter in Moskau

Gudrun Engel, Leiterin ARD-Studio Washington

Susanne Gaschke, Journalistin ("Neue Zürcher Zeitung")

Yasmine M’Barek, Journalistin ("Zeit Online")

Denis Scheck, ARD-Literaturkritiker

"Ich habe schon mit 20 Jahren nicht mehr geglaubt", sagte Müntefering in der ARD-Talksendung. Weitere Gründe seien die Missbrauchsskandale und die Tatsache gewesen, dass die Kirche ihrer Verantwortung für die Gesellschaft nicht gerecht werde. Er kritisierte, dass die katholische Kirche zum Beispiel Mitarbeiter entlasse, wenn sie sich scheiden ließen oder einen anderen Glauben annähmen. Vor etwa drei Jahren habe er sich dann grundsätzliche Gedanken über die katholische Kirche gemacht, so der langjährige SPD-Spitzenpolitiker.

Zuvor hatte Müntefering ich ausführlich zum politischen Tagesgeschäft geäußert. So sieht er Lars Klingbeils Aufstieg zum Vizekanzler als Dienst an der Partei. Nach der Wahlniederlage habe er befürchtet, es könne in der SPD Panik ausbrechen, sagte Müntefering am Mittwochabend bei "Maischberger". Klingbeil habe das verhindert, indem er ein Stück weit "Verantwortung übernommen" habe: "Das war gut, dass es so gelaufen ist."

Ob aber nicht Klingbeil Verantwortung für das historisch schlechte Wahlergebnis trage, wollte Maischberger da wissen. "Es ist ja nicht so, als ob die beiden die Wahl verloren hätten", erwiderte Müntefering unter Verweis auf die Co-Parteichefin Saskia Esken: "Das war die Regierung Scholz." Also hat der Bundeskanzler die Wahl verloren? "Auf jeden Fall mehr als Lars und die Esken, ist doch klar – was denn sonst?", antworte Müntefering und verschränkte die Arme vor der Brust.

"Maischberger": Vorsicht bei Merz?

Diese defensive Körpersprache fiel irgendwann auch Maischberger auf – etwa, als sie Münteferings offenbar nicht sehr hohe Meinung über Friedrich Merz zur Sprache brachte. Die Moderatorin ließ einen Clip einspielen, in dem der führende Sozialdemokrat sagte, Helmut Kohl und Angela Merkel hätten Merz nicht von ungefähr aus ihren Kabinetten gehalten: "Weil sie ihn nicht haben wollten. Die haben ihn gekannt."

"Vertrauen Sie ihm [Merz] jetzt mehr?", frage Maischberger auch nach der Stabilität der neuen großen Koalition. "Ich halte ihn für einen Demokraten. Aber er ist ein Mensch, der manchmal leicht formuliert und aus sich heraus geht, wo andere noch mal nachgedacht hätten", antwortete Müntefering. Merz sei jedoch lernfähig und klug. "Deshalb glaube ich schon, dass er verstanden hat, was er machen kann in dieser Koalition und was nicht."

Ein anderer Christdemokrat muss laut Müntefering aber umgehend gestoppt werden: Jens Spahn. "Ich bin dafür, dass meine Partei ihm sagt: Ne, so nicht", meinte der Ex-Parteichef über den designierten Unions-Fraktionsvorsitzenden. Anlass war dessen Forderung, die AfD bei organisatorischen Fragen im Bundestag wie jede andere Oppositionspartei zu behandeln.

Der Kritik am Koalitionsvertrag wollte Müntefering sich nicht anschließen. "Ich will keinen fix und fertigen Koalitionsvertrag. Die haben jetzt die Eckpunkte beschrieben und so kann man beginnen", sagte er bei "Maischberger". In einigen Punkten müsse "zugelegt" werden, das sei klar. Für die politische Umsetzung sei nun aber der Bundestag da.

