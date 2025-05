ESC: So kam Hazel Brugger im Ausland an

Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump will einen Ausweg aus dem "Blutbad" finden

Von t-online Aktualisiert am 19.05.2025 - 04:45 Uhr Lesedauer: 47 Min.

Donald Trump (l.) und Wladimir Putin wollen sich erneut per Telefon direkt austauschen. (Archivbild) (Quelle: Pavel Bednyakov/AP/AP/dpa/dpa-bilder)

Bundeskanzler Merz äußert sich zu EU-Truppen für die Ukraine. Russland greift die Ukraine mit Hunderten Drohnen an. Alle Entwicklungen zum Angriff auf die Ukraine im Newsblog.

Trump will mit Putin über Ukraine-Krieg sprechen

US-Präsident Donald Trump will am Montag (16.00 Uhr MESZ) mit Kreml-Chef Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg sprechen. In dem Telefonat solle es darum gehen, wie ein Ausweg aus dem "Blutbad" gefunden werden könne, erklärte der US-Präsident im Vorfeld. Im Anschluss will Trump nach eigenen Angaben mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Nato-Vertretern sprechen.

Union setzt auf "Einsehen" von Trump

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, hofft einem Medienbericht zufolge auf ein Erwachen des US-Präsidenten Donald Trump in Bezug auf Putins Intentionen. "Trump wird nun endlich einsehen, dass Putin keinen echten Friedenswillen hat", sagt der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland laut Vorabbericht vom Sonntagabend. Unionsfraktionsvize Norbert Röttgen sieht es dem Bericht nach ähnlich: "Präsident Trump muss klar werden, dass es allein Putin ist, der weder einen Waffenstillstand noch ernsthafte Verhandlungen will."

Estland: Russland geht gegen Öltanker in der Ostsee vor

Russland hat nach estnischen Angaben einen Öltanker aufgehalten, der aus einem estnischen Ostseehafen ausgelaufen war. Der Vorfall hänge definitiv damit zusammen, dass man begonnen habe, gegen Russlands Schattenflotte an Öltankern vorzugehen, sagte Estlands Außenminister Margus Tsahkna am Sonntag dem estnischen Sender ERR. Die Nato-Verbündeten seien über den Vorfall informiert.

Die unter der Flagge Liberias fahrende und in griechischem Besitz befindliche Green Admire habe den Hafen von Sillamae durch eine ausgewiesene Fahrrinne verlassen, die russische Hoheitsgewässer durchquere, teilte das Ministerium mit. Die Rinne ist den Angaben zufolge zwischen Estland, Finnland und Russland vereinbart, um Untiefen in estnischen Gewässern zu umfahren. Aus der griechischen Regierung hieß es, Russland habe das Schiff abgefangen und an einen sicheren Ort gebracht, um eine Geldstrafe zu verhängen. Der Webseite Marine Traffic, die Schiffsverkehr verfolgt, lag die Green Admire Sonntagnachmittag nahe der russischen Insel Hogland vor Anker.

Erst vergangene Woche hatte Estland erklärt, Russland habe kurzzeitig einen Kampfjet über die Ostsee geschickt, als Estland versucht habe, einen Öltanker mit russischem Kurs zu stoppen. Der Westen hat wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine Sanktionen gegen Tanker verhängt, die russisches Öl transportieren. Das führt dazu, dass der Transport von Schiffen mit undurchsichtigen Eigentumsverhältnissen und ohne erstklassige Versicherungen oder Sicherheitszertifikate erfolgt.

Starmer: Koalition hat sich vor Putin-Telefonat abgesprochen

Der britische Premierminister Keir Starmer hat am Sonntag mit den Staats- und Regierungschefs der USA, Italiens, Frankreichs und Deutschlands über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Das teilt ein Sprecher Starmers mit. Man habe auch diskutiert über die Verhängung von Sanktionen für den Fall, dass Russland sich nicht ernsthaft auf einen Waffenstillstand und Friedensgespräche einlasse. Mit Blick auf das für Montag geplante Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin habe man die Notwendigkeit eines bedingungslosen Waffenstillstands erörtert. Auch müsse Putin Friedensgespräche ernst nehmen.

Montag, 19. Mai

Selenskyj kritisiert russische Friedensbedingungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Rande der Amtseinführung von Papst Leo XIV. in Rom den US-Vizepräsidenten JD Vance sowie US-Außenminister Marco Rubio getroffen. Laut einem Beitrag auf der Plattform X erklärte Selenskyj, Russland habe bei den jüngsten Friedensgesprächen in Istanbul "unrealistische Bedingungen" gestellt. Gleichzeitig habe er betont, dass die Ukraine weiter auf "echte Diplomatie" setze und eine "vollständige und bedingungslose Waffenruhe" anstrebe. Bei dem Treffen wurden auch neue Sanktionen gegen Russland, die Lage an der Front sowie ein geplanter Austausch von jeweils 1.000 Kriegsgefangenen thematisiert – das bisher einzige greifbare Ergebnis der Istanbuler Gespräche.