Die Jury für das Schweigegeld-Verfahren gegen Donald Trump steht: Nach rund dreitägigen Befragungen im ersten Strafprozess gegen einen früheren US-Präsidenten einigten sich Staatsanwaltschaft, Verteidigung und der Vorsitzende Richter am Donnerstag. Die zwölf Geschworenen werden am Ende über das Ergebnis des Verfahrens entscheiden.

Am Freitag wurden sechs weitere Ersatzjuroren festgelegt. Der Prozess könnte damit, wie geplant, am Montag mit den Eröffnungsplädoyers beginnen. Vor Journalisten kritisierte Trump das Verfahren am Donnerstag erneut als Farce. "Ich sollte eigentlich an ganz vielen Orten Wahlkampf machen, aber ich war den ganzen Tag hier bei einem Prozess, der wirklich sehr unfair ist", sagte der Republikaner, der im November erneut zum US-Präsidenten gewählt werden will.