Aktualisiert am 07.05.2024 - 07:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kristi Noem empfahl Joe Biden, seinen Hund zu erschießen. Nun reagiert das Weiße Haus. Die Republikanerin gerät auch wegen einer anderen Sache in die Schlagzeilen.

Hunde-Debakel ohne Ende für Kristi Noem: Erst hat die republikanische Gouverneurin des US-Bundesstaats South Dakota mit der Erschießung ihres Hundes Cricket geprahlt – nun ruft sie mit Äußerungen über Joe Bidens Schäferhund das Weiße Haus auf den Plan. Die 52-Jährige ist am Wochenende in einer TV-Sendung auf den Hund des US-Präsidenten angesprochen worden, der zuletzt für negative Schlagzeilen sorgte. Denn "Commander" hat im Weißen Haus so oft Beamte des Secret Service gebissen, dass er im vergangenen Herbst aus der Regierungszentrale verbannt wurde.