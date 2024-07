In diesem Fall fürchten Biden-Verbündete "Chaos"

Wie geht es mit Joe Biden weiter? In einem Gespräch mit Groß-Spendern warnen Verbündete vor Alternativen. Die Stimmung bleibt angespannt.

Joe Bidens schwacher Auftritt im TV-Duell mit Donald Trump hat viele Demokraten aufgeschreckt – einige forderten gar, dass Biden sich als Präsidentschaftskandidat zurückzieht. Doch der 81-Jährige will weitermachen. Das haben Bidens Verbündete in einem Telefonat am Wochenende abermals intern klar gemacht, über das der TV-Sender NBC News unter Berufung auf mehrere Teilnehmer berichtet.