"Darf uns nicht an Trump ausliefern"

Ein erster Kongressabgeordneter der US-Demokraten fordert Joe Biden zum Rückzug von seiner Präsidentschaftskandidatur auf. Der Abgeordnete im Repräsentantenhaus Lloyd Doggett (77) aus dem Bundesstaat Texas äußerte am Dienstag in einer Erklärung die Hoffnung, dass Biden "die schmerzhafte und schwierige Entscheidung" treffen werde, aus dem Rennen "auszusteigen". "Ich fordere ihn respektvoll dazu auf", fügte Doggett hinzu.

Biden habe viel im In- und Ausland erreicht und das Land nach Pandemie und den Jahren unter Trump wiederaufgebaut. "Doch seit mehr als einem Jahr zeigen sich viele Amerikaner unzufrieden mit ihrer Wahlentscheidung", so Doggett. Biden liege deutlich hinter Trump und sein Auftritt in der Debatte habe keine Trendwende eingeleitet.