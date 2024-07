Anzeige: Laufabenteuer in Lappland gewinnen

Bericht über Zoom-Konferenz Demokratischer Abgeordneter konfrontiert Biden direkt Von t-online Aktualisiert am 13.07.2024 - 03:16 Uhr Lesedauer: 2 Min. Joe Biden beim Nato-Gipfel (Archivbild): Bei einer Videokonferenz soll er von einem Abgeordneten konfrontiert worden sein. (Quelle: IMAGO/Jakub Porzycki/imago) Kopiert News folgen

Eine Videokonferenz mit hispanischen Abgeordneten und Joe Biden soll zu einer Konfrontation geführt haben. Sie wurde dann beendet.

In seinen Bemühungen, Bedenken über seine Eignung als Präsidentschaftskandidat zu zerstreuen, hat US-Präsident Joe Biden offenbar auch per Videokonferenz mit Abgeordneten des Hispanic Caucus, Vertretern der Latinos, gesprochen. Doch das Treffen verlief anders als erwartet, wie Teilnehmer berichten.

Zunächst habe sich Biden eine Stunde verspätet, berichtet die Nachrichtenplattform "Notus". Nur zwei Teilnehmer hätten die Erlaubnis gehabt, Fragen zu stellen: Sylvia Garcia und Lou Correa. Doch dann habe Biden auch andere Fragen zugelassen, so Teilnehmer gegenüber "Notus".

Seine Wahlhelfer hätten jedoch versucht, Fragen zu unterbinden. So hätten die Abgeordneten Gabe Vasquez und Marie Gluesenkamp Perez in der Zoom-Konferenz die virtuelle Hand gehoben, um sich zu melden. Doch sie seien abgewiesen worden, heißt es in dem Bericht.

Lou Correa hätte in dem Gespräch den Präsidenten gedrängt, zu seinen hispanischen Wählern zu sprechen und ihnen einen Weg aufzuzeigen, wie jene, die seit Jahrzehnten in den USA seien, Steuern bezahlt und sich an Gesetze gehalten hätten, auch bleiben könnten. Laut Aufzeichnungen, die "Notus" vorliegen, hat Biden dem zugestimmt.

Mike Levin forderte Biden zum Rückzug auf

"Wir befinden uns in einer Situation, in der ich zum Beispiel die Exekutivmaßnahme genutzt habe, um sicherzustellen, dass über eine Million Latinos, die mit einem amerikanischen Staatsbürger verheiratet sind, vollständigen Zugang zur Staatsbürgerschaft erhalten und jetzt eine Green Card bekommen", sagte Biden und behauptete, das würde "die Dynamik in großem Maße verändern".

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Dann aber soll Mike Levin sich zu Wort gemeldet und gesagt haben, es sei Zeit für Führung und Biden solle sich zurückziehen. Biden antwortete den Aufzeichnungen zufolge: "Das ist es, was die Menschen beunruhigt. Ich habe einen Großvater, der 85 Jahre alt ist und nicht mehr laufen kann. Das ist eine berechtigte Sorge der Leute, aber deshalb finde ich es wichtig, dass ich rausgehe und den Leuten zeige, wie gut ich mich bewegen kann, wie viel ich weiß und dass ich immer noch gut drauf bin."