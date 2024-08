Der amerikanische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. hat offenbar einen sehr eigenen Humor. Am vergangenen Wochenende veröffentlichte er ein Video, in dem er zugab, vor zehn Jahren den Kadaver eines Bärenjungen im New Yorker Central Park deponiert zu haben – aus Spaß. Er habe es so aussehen lassen, als habe ein Radfahrer das Tier überfahren. Das Tier habe er zuvor tot gefunden.