Adam Kadyrow hat geheiratet: Der 17-Jährige ist der Sohn von Putins Verbündetem Ramsan Kadyrow und könnte in Zukunft die Macht in Tschetschenien übernehmen.

Schon im Juni 2024 hatte Adam Kadyrow, der Sohn des autoritären Machthabers Ramsan Kadyrow geheiratet – bekannt gegeben wurde die Vermählung allerdings erst am vergangenen Wochenende durch eine Zeremonie in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny. Die Verkündung hat Spekulationen um eine mögliche Nachfolge des autoritär regierenden Ramsan Kadyrow angefacht.

Bekannt durch einen Gewaltausbruch

Medien: Kadyrows Braut war bei der Hochzeit erst 15 Jahre alt

Einheimische erzählten "RFE/RL"-Journalisten, dass Beamte drei Tage vor der Zeremonie damit begonnen hatten, den Verkehr in die Stadt zu sperren und nur geladene Gäste durchzulassen. Adam Kadyrow kam hinter dem Steuer eines neuen, in limitierter Auflage hergestellten Mercedes an, der derzeit nicht nach Russland eingeführt werden darf. Er trug eine mit Diamanten besetzte Armbanduhr, deren Wert von Journalisten auf mindestens zwei Millionen Dollar geschätzt wird. In einem Video, das in den sozialen Medien verbreitet wurde, lehnte er sich aus dem Fahrzeug und feuerte eine automatische Handfeuerwaffe in die Luft.