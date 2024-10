US-Wahl 2024 So wählen Astronauten im Weltall Von t-online Aktualisiert am 22.10.2024 - 14:58 Uhr Lesedauer: 2 Min. Kate Rubins (Archivbild): Die Astronautin wählte 2020 von der ISS aus und richtete eine eigene "Wahlkabine" ein. (Quelle: NASA via www.imago-images.de/imago) Kopiert News folgen

Wer am Wahltag das Wahllokal nicht aufsuchen kann, dem bleibt die Briefwahl. Aber was ist, wenn man sich Hunderte Kilometer entfernt von der Erde im All befindet? Auch dafür gibt es Lösungen.

Astronauten verbringen manchmal mehrere Monate im Weltall. Dabei müssen sie auf vieles verzichten, nicht allerdings auf ihr Recht, zu wählen. Damit sie an den anstehenden US-Wahlen teilnehmen können, hat die Nasa bereits vor langer Zeit Vorkehrungen getroffen.

So sind seit 27 Jahren Briefwahlen im All zugelassen. Damals verabschiedete Texas ein entsprechendes Gesetz, da nahezu alle US-Astronauten wegen der Nähe zum Nasa-Hauptsitz in Houston in dem Bundesstaat wohnen.

PDF mit anklickbaren Kästchen als Wahlzettel

Zur Umsetzung dieser speziellen Briefwahl arbeiten Beamte des Harris County eng mit der Nasa zusammen, berichtet CNN. Das Verfahren ist technisch kompliziert. So werden den Astronauten spezielle PDF-Dateien mit anklickbaren Kästchen zugeschickt. Das PDF ist passwortgeschützt, um eine geheime Abstimmung zu gewährleisten. "Bevor den Astronauten ihr Stimmzettel zugeschickt wird, wird ihnen zunächst ein Test-Stimmzettel mit einem einzigartigen Passwort zugeschickt", erklärt Rosio Torres-Segura, eine Behördensprecherin des Harris County, CNN.

Haben die Astronauten ihre finale Stimme abgegeben, werden die verschlüsselten Formulare auf den Bordcomputer der ISS hochgeladen. Im Anschluss erfolgt eine Weiterleitung über einen Tracking- und Datenweiterleitungssatelliten zu einer Bodenantenne in der White Sands Test Facility der Nasa in Las Cruces im US-Bundesstaat New Mexico. Schließlich schickt die Nasa den Stimmzettel an das Mission-Control-Zentrum in Houston, von wo er an den für die Bearbeitung zuständigen Bezirksschreiber weitergeleitet wird.