In Berlin sind die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD gestartet. Manuela Schwesig ist für die SPD dabei und mahnt zum Auftakt vor altem Fehlverhalten.

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat am Rande der Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD eine Warnung ausgesprochen. "Die Bundestagswahl 2025 ist eine klare Ansage an CDU, CSU und SPD, dass niemand so weitermachen kann wie bisher", sagte Schwesig. "Die Menschen erwarten, dass man zusammenarbeitet, um die Probleme löst."