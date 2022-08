Straubing: Coronazahlen steigen nach Volksfest

Einige Tage nach einem Volksfest steigen die Infektionszahlen in Niederbayern deutlich an. Das Landratsamt verweist auf andere Veranstaltungen.

Eine Woche nach Ende eines Volksfestes sind in der Region Straubing die Corona-Infektionszahlen stark angestiegen. Die Stadt in Niederbayern meldete am Wochenende eine Inzidenz von 737 und führt damit die bundesweite Statistik an. Auf Rang zwei folgt bundesweit der Landkreis Staubing-Bogen mit einem Wert von fast 695, der die Stadt umschließt. An beiden Orten hatte sich der Wert innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt.