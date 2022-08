Wie ein deutsches Dorf sich frei von Putin machte

Feldheim ist durch ihn zu einer Sensation geworden. Besucher aus aller Welt reisen wegen ihm in die Brandenburger Pampa. Vertreter aus Guatemala, den Philippinen , sogar die ehemalige First Lady Japans – sie alle waren schon hier, um zu erfahren: Wie hat Feldheim das geschafft?

Niedrige Strompreise seit mehr als zehn Jahren

Denn Feldheim ist autark. Das bedeutet: energieunabhängig. Scheichs, Putin und der Ukraine-Krieg, die explodierenden Energiepreise und Horrorszenarien für die nächsten Winter – sie alle können den Feldheimern gestohlen bleiben. In dem nur 130 Einwohner starken Ort bleiben die Kosten für Energie seit mehr als zehn Jahren stabil. Mit 12 Cent für die Kilowattstunde Strom liegen sie noch dazu weit unter dem Preis von mehr als 30 Cent in Rest-Deutschland.

Wie konnte das einer Gemeinde gelingen, die schon seit den 90er-Jahren pleite ist? Wo sich in vielen Orten Deutschlands doch Bürgerprotest schneller formiert als man das Wort "Windrad" buchstabieren kann? Und kann dieses Konzept in der drohenden Energiekrise vielleicht die Rettung für Deutschland sein?

Protest? "Das war nie ein Problem"

Die Raschemanns lächeln, wenn man sie nach Bürgerprotesten in Feldheim fragt. "Das war nie ein Problem", sagt Doreen Raschemann. Natürlich habe es Skeptiker gegeben: Die Jäger fürchteten, ihr Wild werde vertrieben. Mancher Landwirt bangte um seine Anbauflächen. Das Gros der Anwohner aber sei nach nur drei Informationsveranstaltungen an Bord gewesen – obwohl jeder einzelne für die Finanzierung in die eigene Tasche greifen musste. In einer Kommune, die kein Geld hat, kann eine Revolution eben nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen.