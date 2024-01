Aktualisiert am 28.01.2024 - 11:31 Uhr

Aktualisiert am 28.01.2024 - 11:31 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine Bezirkspolitikerin der Grünen in Berlin hat ihr Amt niedergelegt. Bei einer Verkehrskontrolle fiel Jutta Boden nicht nur durch Alkohol am Steuer auf.

Jutta Boden ist Lokalpolitiker der Grünen in Berlin. Umso negativer fällt das Verhalten auf, das Boden am Samstagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in Berlin gezeigt hat. Im Gespräch mit Beamten der Polizei wurde sie auf politisch eher untypische Art und Weise ausfällig, wie Boden laut "Bild" zugab.