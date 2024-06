Die Kommunalwahl in Halle hielt für Wählerinnen und Wähler eine Besonderheit bereit. Auf dem Stimmzettel stand ein bereits Verstorbener.

Bei der Kommunalwahl in Halle am vergangenen Wochenende stand ein Toter auf dem Stimmzettel. Mario Zwanzig war als Kandidat für die Wählergruppe "Hauptsache Halle" angetreten, doch bereits im April verstorben. Am Sonntag erhielt Zwanzig trotzdem hunderte Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Zuerst hat die "Mitteldeutsche Zeitung" darüber berichtet.