Der Winterdienst ist unterwegs

Vorsicht auf Wuppertals Straßen!

03.01.2019, 14:25 Uhr | t-online.de, nhr

Glatte Fahrbahnen in ganz NRW sorgten für viele Unfälle: Auch in Wuppertal ist Vorsicht geboten. (Symbolfoto) (Quelle: imago)

Am Donnerstag kam es in NRW zu zahlreichen Unfällen wegen Glätte: Auch in Wuppertal ist Vorsicht geboten. Der Winterdienst ist seit den Morgenstunden unterwegs.

Kaum ist Weihnachten vorbei, wird es richtig kalt – und glatt. Immer wieder kam es am Donnerstag in NRW zu Unfällen wegen Glätte. Die Wuppertaler Straßenreinigung ist seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Trotzdem ist bei allen Verkehrsteilnehmern besondere Vorsicht geboten.



Denn Wuppertal zählt 469 öffentliche Treppen mit 12383 Stufen und über 1000 Kilometer an Straßen und öffentlichen Wegen, die gestreut werden müssen, heißt es von der Straßenreinigung. Hinzu kommen Auffahrten, Privatwege und Co.