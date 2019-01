Steuererklärung in nur 34,3 Tagen

Deutschlands schnellstes Finanzamt ist in NRW

22.01.2019, 09:11 Uhr

Für eine Einkommensteuererklärung braucht das Finanzamt in Wuppertal im Schnitt nur 34,3 Tage und ist damit das schnellste in Deutschland. (Quelle: Christian Ohde/imago)

Die Finanzbeamten in Wuppertal sind besonders fix. Für eine Steuererklärung brauchen sie im Schnitt nur 34,3 Tage. So schnell arbeitet kein anderes Finanzamt in Deutschland.

Der bundesweite Schnitt für die Bearbeitung der Steuererklärung liege bei 56,1 Tagen, teilt Lohnsteuer-kompakt am Montag mit. Das seien 0,7 Tage mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zur bundesweiten durchschnittlichen Bearbeitungszeit im Jahr 2015 habe sich die Bearbeitungszeit sogar um 3,6 Tage verlangsamt.

Aufgeholt haben nach Auswertung des Portals die Finanzämter in Hamburg - sie kletterten mit 49,8 Tagen vom sechsten auf den dritten Platz des Bundesländerrankings. Schleswig-Holstein dagegen sei mit 57,9 Tagen vom siebten auf den zwölften Platz "abgestürzt".

Deutschlands schnellstes Finanzamt kam wie im Vorjahr auch 2018 aus Nordrhein-Westfalen: Das Finanzamt Wuppertal-Barmen brauchte für die Bearbeitung einer Steuererklärung im Schnitt nur 34,3 Tage, wie das Portal errechnete. Am längsten brauchte das hessische Finanzamt Hersfeld-Rotenburg Verwaltungsstelle Bad Hersfeld mit einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 89,6 Tagen.

Die Bearbeitungszeiten der Finanzämter erhob Lohnsteuer-kompakt anhand von mehr als 300.000 über das Portal erstellten Steuererklärungen. Insgesamt gaben im Jahr 2017 fast 40 Millionen Menschen ihre Einkommensteuererklärung ab. Viele zahlen zuviel und bekommen dann eine Rückzahlung. "Letztendlich geben die meisten Beschäftigten dem Staat ein zinsloses Darlehen, dessen Laufzeit sich jedes Jahr verlängert", kritisierte Felix Bodeewes, der Geschäftsführer von Lohnsteuer-kompakt.