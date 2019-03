Gießen

Gefährliches Leckerli: Wenn Hunde Drogen fressen

05.03.2019, 06:25 Uhr | dpa

Nevio, ein elfjähriger Deutsch Kurzhaar-Mix, hat auf einer Wiese am Mainufer offenbar etwas Interessantes entdeckt.

Immer wieder werden in hessischen Tierkliniken Hunde wegen Drogen behandelt. Besonders Cannabis ist ein Problem, der Wirkstoff THC kann für Hunde "je nach Schweregrad der Symptome und aufgenommener Dosis" tödlich sein, sagte Tierarzt Hendrik Lehmann von der Klinik für Kleintiere der Universität Gießen der Deutschen Presse-Agentur. Ein wachsendes Problem sei THC-Vergiftung bei Tieren in den USA, wo einige Bundesstaaten Cannabis legalisiert haben. Auch in der Schweiz sei eine Zunahme festgestellt worden. "Aus Deutschland gibt es unseres Wissen keine Daten zu der Häufigkeit."