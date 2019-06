Beobachtung eines Automobilclubs

"Viele Elterntaxis verstoßen gegen Verkehrsregeln"

06.06.2019, 17:47 Uhr | t-online.de

Der Schulweg kann für viele Schulkinder gefährlich sein: So auch in Wuppertal, findet der ACE. (Quelle: Petra Schneider/imago images)

Ob aus Bequemlichkeit oder weil es morgens schnell gehen muss, viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem eigenen Auto zur Schule. Doch die Elterntaxis verstoßen dabei nicht nur häufig gegen etliche Verkehrsregeln – sie gefährden auch die Kinder selbst, wie der Autoclub Europa jetzt bei einer morgendlichen Beobachtung in der Corneliusschule in Wuppertal festgestellt hat.

Da der Autoclub Europa (ACE) auf die Gefahren der Elterntaxis in einer bundesweiten Aktion aufmerksam machen möchte, hat der Kreisverband Bergisch Land am Donnerstag die Situation rund um die Corneliusschule in Vohwinkel beobachtet. Rund 290 Grundschüler gehen hier zur Schule und 40 weitere in die Kita nebenan. Da die "Schlüssel"-Straße "beengte Verhältnisse" aufweise, wie der Vorsitzende des ACE Kreisverbandes Bergisch Land, Harry Groth, sagt, seien Elterntaxis hier besonders gefährlich für die Kinder.



Der ACE hat bei seiner Beobachtung am Donnerstag 58 Schüler gezählt, die mit dem Auto von ihren Eltern zur Schule "chauffiert" wurden. Dabei hätten zwei Drittel, also mehr als 38 Eltern, gegen Verkehrsregeln verstoßen. "Die Fahrer halten etwa im Halteverbot, auf der Gegenfahrbahn, lassen ihre Kinder auf der Fahrbahnseite oder direkt an der Ampel aussteigen oder wenden auf der engen Straße", sagt Groth.

Dadurch könne es zu kritischen Situationen kommen, so der Kreisverbandsvorsitzende. "Die Kinder müssen lernen, sich im Straßenverkehr sicher zu bewegen", sagt Groth. Das unvorbildhafte Verhalten der Eltern führe deswegen nicht selten zu gefährlichen Situationen. "Wir wollen die Eltern mit der Aktion für das Thema sensibilisieren." Denn besonders an der Grundschule in Vohwinkel sei das Phänomen Elterntaxi stark ausgeprägt.



Wie gefährlich das morgendliche Chaos durch Elterntaxis sein kann, zeigte ein tragischer Vorfall aus dem letzten Jahr in Mönchengladbach. Dort hat eine Mutter, die ihre Kinder zur Schule bringen wollte, ein achtjähriges Mädchen totgefahren.

