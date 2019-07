Beleidigt und beschimpft

Junge Mutter schlägt 73-Jährige vor Freibad zu Boden

04.07.2019, 10:37 Uhr | vss, t-online.de

In diesem Jahr wird die Badesaison von aggressiver Stimmung und Gewalt begleitet. Auch in Hagen kam es kürzlich zu einem Übergriff. Bereits am 23. Juni hat sich hier in der Seestraße vor dem Freibad ein Fall von gefährlicher Körperverletzung ereignet. Eine junge Frau attackierte eine Seniorin wegen eines Parkplatzes.

Gegen 12.30 Uhr parkte eine 73-Jährige ihr Auto auf dem Parkplatz des Freibads. Dort bemerkte sie, wie sich eine Frau mit ihren zwei Kindern neben sie auf einen Behindertenparkplatz stellte. Die Seniorin sprach die Falschparkerin an, da die junge Familie augenscheinlich nicht auf einen solchen Parkplatz angewiesen war. Dann artete die Situation aus.



Die Mutter beschimpfte und beleidigte die ältere Dame zunächst. Dann schlug sie mit den Fäusten zu, die 73-Jährige fiel zu Boden. Das Opfer begab sich danach in ärztliche Behandlung. Nun sucht die Polizei nach Zeugen

Dieser Vorfall ist nur einer von vielen. In dieser Badesaison kam es bereits vermehrt zu gewalttätigen Übergriffen in Freibädern. In Düsseldorf eskalierte eine Situation, nachdem junge Männer über Badegäste und Handtücher gesprungen waren und sich ein Familienvater daraufhin zu Wort meldete. Hunderte von Männern standen dem Vater gegenüber. Die Beamten mussten Verstärkung anfordern und die Familie hinaus begleiten.





In einem Bad in Essen attackierte eine Gruppe junger Männer zwei Bademeister. Erst als ein dritter Bademeister hinzukam, flüchtete die achtköpfige Gruppe. Auf der Flucht schlug einer der Männer ein zwölfjähriges, unbeteiligtes Mädchen. Zwei der Opfer mussten daraufhin im Krankenhaus ärztlich versorgt werden.