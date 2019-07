Hoher Sachschaden

VW kollidiert mit Ampel: Fahrer flüchtet

11.07.2019, 16:38 Uhr | t-online.de

Die Polizei in Hagen sucht nach dem Fahrer eines VWs, der Unfallflucht begangen haben soll. Der Fahrer soll zuvor mit einem geliehenen Wagen erst eine Verkehrsinsel gerammt haben und stieß dann mit einer Ampel zusammen.

Ein kurioser Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag in der Haenelstraße und Kölner Straße in Hagen-Haspe ereignet. Dabei fuhr der Fahrer eins VWs, der laut Polizei geliehen war, auf der Haenelstraße in Richtung Kölner Straße. Beim Abbiegen in Richtung Haspe Zentrum verlor er offenbar die Kontrolle über den Wagen.







Zuerst krachte das Auto in eine Verkehrsinsel auf der Kölner Straße, danach stieß es noch mit dem Mast einer Ampel zusammen. Der Wagen blieb schwer beschädigt liegen. Wie Zeugen der Polizei berichteten, sei der Fahrer des Wagens nach dem Unfall offenbar ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet. Zuvor habe er noch Sachen aus dem Wagen geholt.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Fahrer. Sie schätzt den Sachschaden auf 25.000 Euro.