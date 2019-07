Polizeihund spürt Tatwaffe auf

Überfallene Frau verfolgt maskierten Täter

15.07.2019, 14:22 Uhr | tme, t-online.de

In Köln ist eine Frau von einem maskierten Mann überfallen worden. Nach dem Vorfall nahm sie die Verfolgung auf. Dank aufmerksamer Anwohner und dem Einsatz eines Polizeihundes konnten der mutmaßliche Täter und seine Waffe aufgespürt werden.

Am Samstag ist eine 38-Jährige in Köln-Buchforst von einem maskierten Mann mit einem Messer bedroht, überfallen und dabei zu Boden gestoßen worden. Wie die Polizei Köln am Montag mitteilte, habe die Frau bei dem Überfall laut um Hilfe geschrien – und den Täter damit wohl in die Flucht geschlagen.

Der Mann rannte daraufhin mit der erbeuteten Handtasche der 38-Jährigen davon. Doch die Frau nahm die Verfolgung auf und lief dem Täter von der Besselstraße bis zur Waldecker Straße hinterher. Auf diesem Weg ließ der Täter offenbar die zuvor gestohlene Handtasche wieder fallen. Als die Frau diese fand, rief sie mit ihrem Handy die Polizei.







Ein "aufmerksamer Anwohner", so schreibt es die Polizei in ihrer Pressemitteilung, habe schließlich beobachtet, wie ein Mann sich im Gras eines nahegelegenen Gartens versteckt habe. Die herbeigerufenen Polizisten konnten den Mann festnehmen. Der Diensthund "Twix" konnte noch die vom mutmaßlichen Täter auf der Flucht weggeworfene Maske und das Messer aufspüren.

Die Polizei ermittelt gegen den ihr bekannten 32-Jährigen nun wegen schweren Raubes. Ein Amtsgericht erließ Haftbefehl.