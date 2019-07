Er lief bei rot auf die Straße

11-Jähriger von Bus angefahren und schwer verletzt

17.07.2019, 09:55 Uhr | t-online.de, tme

Ein Auto der Polizei: In Wuppertal wurde ein Junge von einem Bus angefahren und schwer verletzt. (Quelle: imago images)

In Wuppertal ist es zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem 11-jährigen Jungen gekommen, bei dem das Kind schwer verletzt wurde. Es lief offenbar trotz roter Ampel auf die Straße.

Am Dienstagnachmittag ist es in Wuppertal-Barmen auf dem Steinweg zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 11-Jähriger durch einen Linienbus schwer verletzt wurde. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, lief der Junge offenbar trotz roter Fußgängerampel auf die Straße.







Ein Linienbus aus der Richtung Alter Markt stieß daraufhin mit dem Jungen zusammen. Der 11-Jährige wurde bei dem Unfall in Wuppertal so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dem 63-jährigen Fahrer ist nicht passiert.



Ob auch Fahrgäste in dem Bus waren, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen. Auch die Frage, warum der Junge trotz roter Ampel auf die Straße lief, ist bisher unklar.