Fünf verletzte Personen

Mann sprüht Busfahrer Pfefferspray ins Gesicht

19.07.2019, 12:40 Uhr | tme, t-online.de

Bei einer Auseinandersetzung in einem Linienbus in Essen hat ein Fahrgast einem Busfahrer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Insgesamt wurden bei dem Vorfall fünf Personen verletzt.

Ein Busfahrer ist bei einem Streit am Donnerstagabend in Essen von einem Fahrgast mit Pfefferspray besprüht und dadurch verletzt worden. Wie die Polizei Essen am Freitag mitteilte, war der alkoholisierte Mann an der Haltestelle Karolinenstraße in den Bus gestiegen und hatte sich offenbar während der Fahrt mit dem 44-jährigen Busfahrer angelegt, indem er sich lauthals über ihn beschwerte.

Doch es blieb nicht bei den Beschwerden: Wie die Polizei weiter mitteilte, sei der Mann während der Fahrt zur Fahrerkabine gegangen, habe an diese geklopft und den Busfahrer dabei beleidigt. Daraufhin stieg der Busfahrer aus der Kabine aus. Der pöbelnde Mann verließ zunächst den Bus.







Doch dann drehte sich der Mann um und sprühte dem Busfahrer plötzlich Pfefferspray ins Gesicht. Durch die Attacke wurden auch drei weitere Personen, die gerade in den Bus steigen wollten, sowie eine Frau, die schon im Fahrzeug saß, verletzt. Der Mann, der laut Polizei zwischen 20 und 30 Jahre alt war, konnte nach der Tat unerkannt flüchten.

Der Busfahrer musste nach der Attacke im Krankenhaus behandelt werden, die vier verletzten Fahrgäste wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt.